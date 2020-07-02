«Парня нет, мужа нет. Достало»: Виктория Боня страдает без мужчины

Инстаграм-красотка призналась, что страдает от одиночества.

40-летняя инста-дива Виктория Боня рассказала о своей личной жизни. Хвастаться нечем – звезда пребывает в одиночестве. Ведущая beauty-марафонов после неудачного романа с французским миллионером Пьером Андрюраном вообще старается не говорить о личной жизни. Долгое время поклонники могли лишь догадываться о том, занято ли сердце дивы. На днях пользователи прямо спросили Боню, есть ли у нее кто-то, на что она эмоционально выпалила.

«Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество!» — честно призналась Виктория.

Отметим, что после разрыва с Пьером Андюраном ходили слухи, что Боня встречалась с бойцом Хусейном Асхабовым, который якобы променял ее на бывшую Тимати, модель Алену Шишкову.

Отметим, что Виктория Боня ни разу не была официально замужем. Она долгое время сожительствовала с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, которому родила дочь Анджелину. С ним она стала жить в Монако. В прошлом году звезда захотела перебраться в столицу Великобритании, мол, там больше возможностей для развития Анджелины. Но пожив в хмуром Лондоне, она поняла, что хочет прожить до конца дней своих именно в солнечном Монако. Она заселилась в квартиру с роскошным видом.

Звезда много рассказывает о своей жизни, лайфхаках, говорит о красоте, психологии, комментирует события в мире. Несмотря на то, что Боня часто онлайн, поклонники так и не заметили рядом с ней мужчину. Похоже, инста-дива и правда пока пребывает в одиночестве.

Недавно Боня рассказала, как последние два года отец ее дочери Алекс боролся с болезнью Лайма. По ее словам, он увядал, но в итоге сам себя вылечил. Пока мужчина болел, его поддерживала Виктория, а Анджелина загадывала желания, чтобы папа выздоровел.

Отметим, что со своими подписчицами звезда говорила о женственности и жертвенности. Она рассказывала, как однажды состояла в отношениях с агрессивным мужчиной. Во время очередной вспышки, Боня дала такой громкий отпор абьюзеру, что тот испугался. Она говорит, что по типу не является жертвой.

Также она рассказывала, как в 18 лет встречалась с женатым банкиром, который и открыл ей дорогу в богатую жизнь. «К моим ногам положил абсолютно все», — вспоминала она.

Злопыхатели часто приписывают инста-диве занятия эскортом. Иначе, откуда деньги на такую роскошную жизнь? Но Виктория эти слухи категорически отрицает, требуя от обвинителей хоть одного доказательства. Она говорит, что если не захочет, то никакой мужчина не сможет к ней даже подойти.