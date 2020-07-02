Правительство Турции отклонило обвинения о нанесении ущерба в аэропорту Ататюрк в Стамбуле

В ответ на парламентский запрос от депутата основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) от Стамбула Гамзе Аккуш Ильгезди о нанесении ущерба двум взлётно-посадочным полосам 15 апреля, министр сказал, что строительство не создало никаких препятствий для полетов.

«Больница, построенная во время пандемии, в настоящее время не влияет на посадку, взлет, обход, работу наземного транспорта и т. д.», — цитирует министра Duvar. Он также добавил, что нынешнее строение не мешает осуществлению рейсов в соответствии с международными стандартами.

По словам Караисмайылоглу, именно Управление по инвестициям Министерства здравоохранения определило местонахождение больницы по борьбе с пандемией.

Однако министр так и не ответил на вопрос о том, сколько самолётов приземлилось или взлетело с якобы разбитых взлётно-посадочных полос, а просто отметил, что собственность аэропорта была передана Министерству окружающей среды и урбанизации.

Вместе с тем он отметил, что последний рейс в аэропорту был проведён 13 сентября 2019 года для государственного технологического фестиваля, добавив, что аэропорт Ататюрк будет использоваться только для приземления, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Депутат в свою очередь подвергла критике ответ министра, сказав, что «хорошо известно, что эти взлётно-посадочные полосы использовались для грузовых самолётов до 15 апреля 2020 года».

«Как Министерство не может этого знать! Министерство также скрывало движение на повреждённых взлётно-посадочных полосах», — подчеркнула Ильгезди.