Режим самоизоляции продлен в Новосибирске

В Новосибирской области ещё на месяц продлено действие ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса; пожилым людям предписано соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции в Новосибирске: до какого числа карантинРежим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Новосибирской области продлён до 24 часов 1 августа. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Травникова.

Как говорится в документе, режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

При это в постановлении указано, что «режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения».

Также ещё месяц соблюдать самоизоляцию придётся новосибирцам, страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом, имеющим болезни органов дыхания, тяжёлые заболевания мочеполовой системы, онкологию.

Вплоть до 1 августа жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.

Как сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу, на 1 июля в Новосибирской области выявлено 6085 заражённых. За последние сутки диагноз поставили 100 пациентам. 3618 человек выздоровели.