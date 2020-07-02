На границе Алтаем ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

В регионе Западная Монголия, граничащем с Республикой Алтай, была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Как сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций, в двух сомонах аймака Ховд был введен карантин.

Согласно опубликованной информации, карантин в двух сомонах аймака Ховд был введен еще утром 29 июня после сообщения о двух случаях заболевания. 27-летний житель сомона Цэцэг в аймаке Ховд был доставлен в больницу 28 июня, после того, как съел мясо сурка. Также на лечении находится молодая женщина, она в критическом состоянии. В Центре полагают, что она была в прямом контакте с более чем 60 людьми и косвенно — с более чем 400 гражданами.

Отметим, что в 2019 года в приграничных регионах Монголии также были зафиксированы смертельные случаи заболевания чумой. 27 апреля от бубонной чумы скончался 38-летний мужчина. Через три дня, 30 апреля, умерла и его 37-летняя беременная жена. Как выяснилось тогда, несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги употребили мясо животного в пищу. В Республике Алтай, часть территории которой также входит в регион резервуара инфекции, случаев заболевания не было уже несколько лет.