Сеп Кусс дебютирует на Тур де Франс

25-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сеп Кусс (Sepp Kuss) в этом году дебютирует на Тур де Франс. В прошлом году он проехал два Гранд-тура – Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, и не только выиграл этап Вуэльты Испании, но также сыграл ключевую роль в победе Приможа Роглича на испанском Гранд-туре и помогал словенскому гонщику на Джиро д’Италия-2019, где Роглич занял 3-е место. На французском Гранд-туре Сеп Кусс будет самым молодым гонщиком команды Jumbo-Visma, он младше Ваута Ван Арта на два дня.

В интервью VeloNews Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор команды Jumbo-Visma, сказал:

«Он будет одним из главных помощников на трудных горных этапах. Мы делаем всё возможное, чтобы он подошёл к Тур де Франс в отличной форме. Когда он в форме, он уже горняк мирового уровня. У него есть опыт в маунтинбайке и лыжном спорте. Он станет ещё сильнее, потому что выступает на шоссе не так долго.

В нашей команде он сможет развиваться и совершенствоваться. Он молод и ему ещё многому предстоит научиться. Мы часто видим, как он держится в группе, в которой остаётся не больше шести горняков».

Сеп Кусс надеется в будущем стать претендентом на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах, о чём сказал в интервью Ciclismo International.

Сеп Кусс: «Однажды, надеюсь, смогу стать претендентом на Гранд-турах. Считаю, что физически способен справляться с нагрузками три недели, и эти гонки мне подходят. А вот над чем мне надо работать, так это над умением сохранять предельную концентрацию на протяжении всего Гранд-тура.

Когда ты помогаешь товарищам по команде, то психологически в какие-то не слишком важные дни можешь психологически переключаться, но бороться за общий зачёт надо с совершенно другим настроем. Именно этому мне ещё надо учиться. И ещё я не могу постоянно волноваться о чём-то, поэтому мог бы стать «расслабленным» лидером».

На вопрос о том, сможет ли он возглавить команду, Сеп Кусс ответил:

«Думаю, да. В конце концов ты просто должен быть лучшим, верно? И я бы лучше чувствовал себя в команде с несколькими лидерами, потому что тогда ощущается меньше давления и больше свободы в отличие от ситуации, когда за тобой постоянно присматривает вся команда, что может напрягать».

Сеп Кусс считает, что в команде Jumbo-Visma, которая собирается стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком, не повторится ситуация команды Movistar:

«Думаю, главное отличие в том, что у Стевена, Тома и Приможа нет большого эго. Конечно, они амбициозны и хотят выигрывать, но моё мнение, что они скорее будут действовать в общих интересах, чем соперничать друг с другом. Думаю, поэтому они и команда покажут в гонке свои сильные стороны.

Я с большим нетерпением жду Тур де Франс. Смешно, потому что в США, пока я не сказал, что поеду Тур де Франс, все считали моё занятие велоспортом – хобби».