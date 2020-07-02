За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,93% избирателей

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Maxim Shemetov/Reuters

Принятие поправок в Конституцию России поддержали 77,93% избирателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

Такие сведения представлены после обработки 99,9% протоколов.

По данным информцентра ЦИК, за принятие поправок в Конституцию были 77,93% россиян, а против проголосовали 21,26% граждан страны.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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