ЦИК: Явка по Татарстану составила более 78%, предварительно подавляющее большинство за

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в брифинг-зале «Татмедиа» подвел промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Явка по Татарстану составила 78,11%. В настоящее время голосование завершилось, идет подсчет результатов.

Поправки поддержали 83,87%, татарстанцев, против проголосовали 16,13%. Об этом со ссылкой на предварительные результаты ЦИК сообщает РИА «Новости».

В целом по России за поправки в Конституцию проголосовали 73,24% россиян, против высказались 25,8%, сообщили в Центризбиркоме по результатам обработки 25% протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила более 64%.