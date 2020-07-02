В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года

Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко высказался по поводу запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Парламентарий отметил, что это позволит упростить логистику, что приведет к сокращению затрат на доставку.

«Это значит, что продукции в Крым можно привезти больше и дешевле», — сказал Козенко.

Он также отметил, что для производителей полуострова запуск грузового железнодорожного сообщения является еще одной возможностью поддерживать конкурентоспособные цены.

«Каждый подобный масштабный проект является отражением изменений, происходящих в России», — добавил Козенко.

Источник