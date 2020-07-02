Пушков указал на слабость Зеленского по отношению к Порошенко

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов…

Valentyn Ogirenko/Reuters

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет слабость и нерешительность в вопросе уголовного преследования экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешний украинский лидер «совсем слаб».

«Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: «Я — ваш приговор!» Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», — написал Пушков.

Сенатор считает, на на действия Зеленский, «видимо, не способен».

Источник