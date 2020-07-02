ЦИК обработал 99% протоколов после голосования по поправкам к Конституции

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 99,01% протоколов после проведения голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.
По данным информцентра ЦИК, поправки в Основной закон страны поддержали 78,03% россиян. При этом против проголосовали 21,16% избирателей.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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