Трамп пошутил, что смотрится в маске как персонаж вестернов

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Mike Blake/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что похож в защитной маске для лица на персонажа вестернов. Об этом он сказал в интервью Fox Business.

Американский лидер признался, что ему понравился собственный внешний вид после надевания на лицо маски.

«Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», — сказал Трамп.

Он также заявил, что полностью поддерживает ношение масок.

Одинокий рейнджер — вымышленный герой нескольких американских фильмов о Диком Западе. Одним из его атрибутов является черная маска.

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