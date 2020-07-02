Трамп пошутил, что смотрится в маске как персонаж вестернов

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Mike Blake/Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что похож в защитной маске для лица на персонажа вестернов. Об этом он сказал в интервью Fox Business.
Американский лидер признался, что ему понравился собственный внешний вид после надевания на лицо маски.
«Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», — сказал Трамп.
Он также заявил, что полностью поддерживает ношение масок.
Одинокий рейнджер — вымышленный герой нескольких американских фильмов о Диком Западе. Одним из его атрибутов является черная маска.
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