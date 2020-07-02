Америка наш! Ученые установили: первые американцы произошли от русских

Международная группа археологов и палеогенетиков, сравнив ДНК доисторических обитателей Байкала и коренных американцев, установила, что они родственники.

Американские индейцы родом из России? Что делают древние языческие символы славян на пляжах Бруклина? Кажется, ученые нашли объяснение. Международная группа археологов и палеогенетиков, сравнив ДНК доисторических обитателей Байкала и коренных американцев, установила, что они родственники. Судя по всему, несколько десятков тысяч лет назад в Сибири сложилась большая общность людей, которая могла передать свой геном многим современным народам, в том числе индейцам и русским.

Всем известна русская поговорка: «Поскреби русского — татарина найдешь». Так вот, если в свою очередь, поскрести татар, то их ДНК на 99 % совпадет с ДНК племен Дакота и Сиу. Оказывается, корни северо-американских индейцев отсюда, из далекой Сибири. Обряды поклонения огню, передачи чаши по кругу, ритуалы с огненной водой вера в духов и сам внешний облик подтверждает гипотезу, выдвинутую современными генетиками: Алтай прародина многих народов северной Америки.

Если говорить точнее, то речь идёт об алтайском нагорье, куда входят территории прителецкой тайги и само озеро Телецкое. Это самая западная граница предполагаемого очага происхождения древних охотников Америки. По мнению ученых сложившаяся на Алтае в эпоху верхнего палеолита каракольская культура распространялась именно из этого регион, в бассейн реки Алдан, оттуда на северо-запад Азии и по берингийскому мосту в Америку. Это и положило начало древнейшая колонизации Нового света человеком.

Группа ученых проанализировала геномы более трех тысяч людей из 169 популяций — как древних (извлеченных из ископаемых останков — скелетов и мумий), так и современных. Авторы не только подтвердили родство доисторических сибиряков и индейцев, но и определили примерный маршрут, по которому они мигрировали с севера Евразии на Американский континент.

Прародители индейцев, населяющих сегодня обе Америки, скорее всего, покинули историческую родину около 23 тысяч лет назад. Считается, что они двигались через Берингов пролив по сухопутному перешейку, который периодически образовывался во время последнего ледникового максимума. Примерно на восемь тысячелетий часть переселенцев задержалась на Камчатке, а на разные ветви популяция разделилась уже на территории Северной Америки.

Среди альтернативных историков бытует мнение, что индейцев, как таковых в Америке и не было – были американские русы. Тогда становится понятно, почему так выпячена была тема индейцев — дабы скрыть присутствие русской цивилизации в Америке с древнейших времён, до почти наших дней. Пресловутая война севера с югом, была агрессией англосаксов против коренных американских русов! Неспроста в США до сих пор существует, казалось бы, абсурдный запрет на балалайку – исконно русский инструмент. И до сих пор никто не дал внятного ответа: почему побережье Нью-Йорка (а это около 200 километров) выложено мегалитами одного типа со следами древней обработки. На некоторых камнях вырезаны языческие идолы, так похожие на славянских богов. Не это ли руины города русов, стоявшего здесь десятки тысячелетий назад?