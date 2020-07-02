Турция добивается экстрадиции журналиста из Швеции

Об этом сообщает Nordic Monitor.

Левент Кенез, редактор Nordic Monitor, обвиняется в клевете на прокурора и судью Стамбульского суда в статье, опубликованной на турецком новостном сайте TR724 в феврале 2018 года.

Эта статья была опубликована после того, как суд вынес приговоры о пожизненном заключении шести журналистам и работникам СМИ по обвинению в попытке подорвать конституционный порядок. В статью вошли комментарии о прокуроре, занимавшемся данным делом, Джане Тунджае, а также о судье Кемале Сельчук Ялчыне.

Суд не запросил у Интерпола красного уведомления на Кенеза, несмотря на предложение Министерства юстиции. Nordic Monitor отмечает, что это связано с политическим характером обвинения, что противоречит Уставу Интерпола.

«Я не удивлен, и не секрет, что правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана приняло участие в кампании, направленной на преследование инакомыслия любым возможным способом. Турция не является свободной страной, где можно пользоваться правом на надлежащую правовую процедуру, а судебная система не является независимой. Десятки тысяч людей из всех слоёв общества, не только журналисты, находятся за решёткой по сфабрикованным и сфальсифицированным обвинениям в терроризме», — сказал Кенез в интервью Nordic Monitor.

Турция занимает 154-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы 2020 года, подготовленном международной неправительственной ассоциацией «Репортёры без границ» (RSF), ведущей борьбу за свободу прессы во всем мир, которая назвала Турцию «крупнейшим в мире тюремщиком профессиональных журналистов».