Лидер справедливороссов предложил провести досрочно выборы в Госдуму

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что после принятия поправок к Конституции станет логичным шагом проведение досрочных выборов в Госдуму.

Госдума РФ.

duma.gov.ru

Миронов в эфире телеканала «Россия 24» назвал началом разворота государства лицом к человеку отставку правительства, которая произошла в январе 2020 года. Голосование по поправкам оказалось продолжением данного процесса, пишет News.ru.

«Ну и логично тогда — давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров, за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом», — отметил Миронов.

В марте лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября.

Также лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.