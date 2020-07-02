Лидер справедливороссов предложил провести досрочно выборы в Госдуму

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что после принятия поправок к Конституции станет логичным шагом проведение досрочных выборов в Госдуму.
Госдума РФ.
duma.gov.ru
Миронов в эфире телеканала «Россия 24» назвал началом разворота государства лицом к человеку отставку правительства, которая произошла в январе 2020 года. Голосование по поправкам оказалось продолжением данного процесса, пишет News.ru.
«Ну и логично тогда — давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров, за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом», — отметил Миронов.
В марте лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября.
Также лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Подписаться
Я соглашаюсь с пользовательским соглашением
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.