Дочь Заворотнюк показала место, где проживает актриса

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать. При этом раскрывать подробности о текущем состоянии здоровья актрисы ее взрослая дочь в очередной раз отказалась.

Анастасия Заворотнюк, новости сегодня, 02.07.2020Девушка опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную на территории особняка Заворотнюк в Крекшино. Дочь актрисы на снимке позирует на фоне большого куста роз и зеленой ограды, которая скрывает дом от посторонних глаз. В комментарии к публикации Анна высказалась о недавней истории с испорченными у стилиста волосами.

«Принимаю ситуацию такои?, какая она есть, волосы отрастут, обиды прои?дут. А мои близкие любят меня любой», — написала дочь артистки.

Так по публикациям Анны Заворотнюк можно определить, что загородный дом её матери площадью в 900 квадратных метров выполнен с преобладанием натурального камня и дерева. Мебель в доме в основном выполнена из кожи, а во внутренней отделке преобладают светлые и серые оттенки, иногда — пастельные тона.

Лестницы в доме выполнены из дорогого мрамора, повсюду используются только самые дорогие материалы. Во дворе около дома — ровно подстриженный зелёный газон, небольшой сад с деревьями и цветами.

Напомним, год назад в СМИ начала появляться информация о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк развилась опухоль мозга. Тем не менее, официального подтверждения информации ни от самой актрисы, ни от кого-то из ее окружения не поступало.