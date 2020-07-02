Вдова Проскурина назвала место прощания с актером

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним.

Накануне. Ирина Хонда заявила, что прощание может пройти 4 июля. «Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — заявила она.

По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино. «Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности», — уточнила она.

Артист в последние дни своей жизни регулярно жаловался на боли в области груди. Сообщается, что в конце мая артист вызвал «скорую помощь» к себе в квартиру. Помимо боли в груди он обратил внимание на небольшую температуру. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «бронхопневмония».

Ранее Ирина Хонда опровергла слухи о заражении Проскурина коронавирусом и рассказала об обстоятельствах его смерти. По словам вдовы актера, у него случился приступ «коварной болезни», его срочно госпитализировали, после чего он умер в больнице.

Виктор Проскурин родился в 1952 году, закончил театральное училище имени Щукина. Широкой публике артист известен ролями в кинофильмах «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Дорога на край жизни», «Очаровательные негодники».