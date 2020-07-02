Власти отказываются проводить амнистию

Власти РФ не планируют проводить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Амнистия, будет или нет в 2020 году»Нет, таких обсуждений нет», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Госдуму неоднократно вносили проекты постановлений об амнистии в связи с юбилеем Победы. В том числе, предполагалось освобождение осуждённых по «московскому делу». С 1995 года каждый юбилей Победы в Великой Отечественной войне объявляли амнистию, исключением станет 2020 года.

Первым об амнистии в честь 75-летия Победы заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Еще в феврале он внес проект постановления, в котором предлагал полностью освободить от наказания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетних, беременных женщин, воспитывающих в одиночку малолетних детей, инвалидов I и II групп, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Также он предложил освободить от наказания тех, кто впервые осужден на срок до пяти лет, совершивших преступления до 18 лет и осужденных на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что решение об амнистии принимается по каждому случаю индивидуально. Однако в Госдуме усомнились, что законопроект получит одобрение.

Представители СПЧ заявили, что, помимо непосредственно амнистии существуют и иные разумные варианты, которые позволят правительству России заметно сократить тюремное население.

Президентский Совет по правам человека предлагает, например, усилить условно-досрочное освобождение (УДО), детально пересмотреть критерии УДО, а также применять меры пресечения, которые не будут связаны с помещением в изоляторы.

Началом процесса гуманизации может стать, по мнению общественников, освобождение заключенных, отбывающих наказания за совершение мелких преступлений, если у них подходят сроки выхода из тюрем по УДО либо для возможности смягчить наказания.