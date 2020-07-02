Результаты голосования по поправкам в Конституцию опубликованы

По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,06% российских граждан. Против нововведений в Основной закон страны высказались 21,13%.

Результаты голосования по поправкам в КонституциюПолностью обработали протоколы более чем в половине российских регионов. Больше всего голосов «за» оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.

По предварительным данным проголосовали около 65% россиян, имеющих право голоса. Уровень явки можно сравнить с голосованием на президентских выборах: в 2018 году на участки пришли 67,54% избирателей, а в 2012-м их количество составило 65,34%. Из-за эпидемии коронавируса в ЦИК и правительстве приняли решение растянуть голосование на неделю с 25 июня по 1 июля.

Самые свежие данные указывают на то, что обработано более 99% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России.

ЦИК обработал 99,02% протоколов.

78,03% граждан России поддержали поправки, против проголосовали 21,16%.