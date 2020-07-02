2 июля отмечается несколько церковных праздников

2 июля (19 июня по старому стилю) по народному календарю отмечается Зосима Пчельник. Зосимой дата названа от церковной даты почтения памяти святого Зосимы Аполлониадского, отдавшего жизнь за веру в Спасителя.

Зосима проживал в 1 веке на территории Фракии, в Аполлони. Он был военнослужащим, являлся идолопоклонником, но узнав о христианстве, поверил в Господа и крестился. Зосима бросил службу и посвятил себя молитве к Богу и добрым подвигам. За то правитель приказал христианина пытать: его клали на раскаленный металл, не давали воду и пищу, надевали сапоги с шипами внутрь и заставляли бежать. Господь поддерживал Зосиму, оставляя его невредимым, однако каты отрубили голову мученику.

В народе существовало несколько дней Зосимы Пчельника. На летнего Зосиму наблюдали, как пчелки роятся и заполняют соты медом. Таким образом пчелы готовили себе пропитание на зиму, потому пчеловоды не тревожили насекомых в данный период. Святому Зосиме хозяева читали молитвы за благополучное роение, сохранность пчелиной семьи и обилие меда.

Для защиты пасеки от недоброжелательного сглаза пчеловоды проводили специфические обряды. Около ульев размещали черепа домашней скотины, как будто выполняли старинный обряд жертвоприношения пчелиному богу. В благодарность за щедрый сбор меда, пчеловоды закапывали в грунт жбан с медовухой. Верили, что рой может погибнуть от пересчета, поэтому хозяева устанавливали в пасеке несколько пустых ульев, о которых знали только они.

Пчелы были ценны для народа. Их мед выручал крестьян в голодные годы и просто радовал своей сладостью. Из воска готовили свечи для освещения жилья. Из прополиса, пыльцы и маточного молочка знахари готовили лекарства, помогающие от многих болезней. Также пчелы были незаменимыми опылителями цветов ягод, фруктов и овощей.

Какой церковный праздник сегодня, 02.07.2020По церковному календарю 2 июля поминают Святого Иуду — апостола из числа 12 учеников Христа.

Будущий Святой происходил из рода царя Давида и Соломона. Он был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака, поэтому Святого называют еще братом Господним.

Иуда после Вознесения Христа проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее и в странах Аравийского полуострова.

Проповедовал Иуда и в Персии, оттуда написал свое соборное послание на греческом языке, которое содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о будущем Страшном Суде. В частности, апостол учит, что только веры во Христа недостаточно, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению.

Путь проповедника завершился в Армении. В 80-м году он был распят в городе Арате и пронзен стрелами.