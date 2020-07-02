Русское рукоделие как искусство в экспозиции музеев

Историки полагают, что первые творческие позывы 32 000 лет назад испытал мужчина, возможно, шаман, нарисовавший сцены охоты на сводах пещеры Чаве.Но мы-то с вами знаем, что тот вдохновенный художник был наряжен в меховую одежду, любовно сшитую женскими руками из звериных шкурок. Наверное, костяной иглой. И, может быть, первобытный шовчик был выполнен не абы как через край, а блестящей жилкой, художественной строчкой… Козликом, например.И что бы там ни говорили искусствоведы о вторичности народного творчества, оно возникло и заняло очень важное место в жизни человека гораздо раньше, чем начали творить вдохновенные художники.28 000 тысяч лет назад на территории холодной России был похоронен шаман с двумя детьми. Одежды этих почтенных покойников украшали тысячи бусинок из слоновой кости. Для изготовления которых нужны были усилия многих десятков людей. Значит, особо красивая, вышитая и расшитая бусами одежда была необходима не только в этой жизни, но и для дальнего пути на тот свет…

Нитка тянется, клубок катится…

Когда люди научились вязать, никто не может сказать точно. Древнейшее вязаное изделие, относящиеся к III в. н.э., нашли в Перу — красиво связанный пояс с мотивом колибри. В коптских гробницах в Египте сохранились предметы, связанные в IV-V вв. н.э. Вроде детского вязаного носка из цветной шерсти. А в одну германскую гробницу этого же периода неутешные родичи положили комплект вязальных спиц.Но разве раньше новой эры носок-жилеток не вязали? Конечно, вязали, просто более древние, изначальные, сгнили давно. Только рисунки остались. В гробнице Аменемхта в Бени-Хасане (XIX век до н.э) обнаружено настенное изображение четырех семитских женщин, одетых в вязаные жакеты. В развалинах дворца Сенахериба в Ниневии найден барельеф воина в носках, очень похожих на современные.И есть мнение, что вязание было известно еще в период создания «Одиссеи» Гомера. Просто по причине неточности переводчиков и переписчиков произошла замена слов «вязанье» на «тканье». Помните, Пенелопа обещала нетерпеливым женихам, что выйдет замуж, как только будет готов свадебный убор, но по ночам распускала то, что за день соткала… В действительности Пенелопа наверняка не ткала, а вязала, так как распустить без нарушений нити и без видимых следов можно только вязаное полотно. И на древнегреческих вазах времен Троянской войны встречаются изображения знати в узких, облегающих штанах, напоминающих вязаные трико из гардероба венецианских дожей, живших спустя 2500 лет. Ткачество и вышивание были известны в древнем Египте, что доказывают находки искусно вышитых тканей и украшений в гробницах фараонов. Но вязать-то гораздо проще — не нужно никакое специальное оборудование. Первоначально вообще вязали на пальцах, лишь позднее стали использовать спицы или рамы (этот вид вязания иногда называют египетским).А почему не обнаружены вязаные изделия того периода? Да потому, что ручное вязание недолговечно и плохо сохраняется. Кроме того, вязаные вещи наверняка носили люди небогатые, а для них немаловажно то, что старую одежду можно распустить и связать другую. При этом прочность пряжи, конечно, снижается.

На зависть паукам

В старину каждая женщина-крестьянка не могла не рукодельничать. Чтобы одеть семью, нужно было ткать, вышивать, плести. Особо умелые привлекались для изготовления господских нарядов.Впервые о русских кружевах упоминается в Ипатьевской летописи, где они названы золотыми. Потому что кружево выплеталось тогда из золотой и серебряной нити. До нас дошли многочисленные кружевные изделия XVI столетия — в сочетании с золотым шитьем, парчой, драгоценными камнями. Тогда ценили не столько искусную работу, сколько сам материал. И даже продавали кружева на вес.В Оружейной палате Кремля хранится платье для царского выхода императрицы Екатерины II, сделанное из тончайшего серебряного кружева. Государыня надела его всего один раз из-за непомерной тяжести — более пуда.В XVII-XVIII веках в европейских странах дорогое золотно-серебряное кружево потеснили демократичные нитяные кружева. Они быстро вошли в моду, нежные кружевные волны полюбили все: короли и трактирщики, офицеры и монахи, принцессы и крестьянки. Даже пираты. Возникло множество типов кружев по месту их создания: «волансьен», «брюссельские» и самые удивительные, драгоценные — «брабантские». Помните, у Гумилева: «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет…»Брабантские манжеты выплетали изо льна, который рос только на полях Брабанта (Бельгия) и давал нить нежно-розового оттенка. Только девочкам с нежными пальчиками доверяли прясть лен. В сырых подвалах, чтобы кудель была влажной, а нить получалась эластичной и тонкой.Император Петр I выписал из Брабанта в 1725 году монахинь-мастериц для обучения плетению кружев девочек-сирот при Новодевичьем монастыре. И зазвенели коклюшками с утра до ночи крепостные девушки, украшая жизнь своих господ уникальными изделиями.Доступность материала и универсальность применения сделали коклюшечное кружево поистине народным. Пришедшее из Европы «немецкое» кружево было расцвечено такой богатой выдумкой, таким разнообразием орнаментов, так срослось с фольклорной славянской традицией, что вошло в историю мировой культуры под названием «Русское кружево». Основными центрами кружевоплетения были Вологда, Рязань, Елец, Вятка, Белев, Кириши. Сейчас почти все русское кружево называют вологодским. Однако на самом деле разные центры кружевоплетения сохранили своеобразие.Для вологодского кружева типичен узор, в котором золотая, серебряная, цветная нити применяются только в решетках. Ритм рисунка спокойный, линии мягкие, округлые. Елецкому кружеву свойственны легкость и нежность, орнамент выполняется с частым применением сетки на сквозном, прозрачном фоне. Киришское кружево, наоборот, состоит из прозрачной решетки на тяжелом фоне. Рязанское кружево отличается разработкой ярких цветовых композиций.Современные рукодельницы возродили знаменитое в прошлом балахнинское кружево, золотное шитье, «нижегородский гипюр». Широко используют льняные, хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, капроновые нитки, сочетают разные по фактуре нити в одном изделии, что позволяет создавать оригинальные, современные изделия.А вот в Сибири плетение на коклюшках распространилось не столь широко. Крючком вяжут многие, но вологодские кружева только редкие энтузиасты способны плести. Большого терпения и усидчивости требует эта работа.

Драгоценные полотна

Искусство изготовления гобеленов тоже имеет давнюю историю. Нет точной даты и места, где была создана первая шпалера, но сам принцип ткачества был известен еще древним египтянам. До нас дошли фрагменты мебельной обивки и обоев из захоронений III века.Самые ранние шпалеры из сохранившихся европейских — немецкие. Ткали их в монастырях или на дому. В тех же замках. В холодных каменных постройках панно не только украшали помещения, но и помогали хоть немного утеплить их. Гобелен «Дети в саду». Мастерская Ле Бран. Париж 17-й векНа гобеленах изображали сказочных персонажей, жанровые сценки из жизни дворян. Пасторали с пастушками… Ткали и библейские сюжеты. Конечно, для того, чтобы получилось подлинное произведение искусства, мастерица должна обладать незаурядным талантом художника. А это не всегда случалось. Поначалу ткали шпалеры замковые затворницы — жены и дочери удельных князей. Благородным дамам по рангу не положено заниматься черной домашней работой, а коротать долгие дни и месяцы от турнира до турнира как-то надо. Но когда тканые узорчатые полотна вошли в моду, когда каждое дворянское семейство захотело украсить высоченные холодные залы драгоценными шпалерами, к делу привлекли подлинных художников. И мастеровых. Слабые ручки княгинь и их приживалок могли разве что одну-единственную шпалеру за всю свою недолгую жизнь создать. А стен, кои следовало утеплить и украсить, было ой-ой-ой сколько.И производство гобеленов перестало быть рукоделием, переместилось в мастерские со станками, рассчитанными на большие габариты шпалер. Теперь специальный художник создавал эскиз, на его базе делался шаблон, а уж по нему ткали.Кстати, и само слово гобелен, являющееся синонимом шпалер, происходит от фамилии семьи Гобеленов, которая еще в середине XV в. обосновалась в пригороде Парижа Сен-Марсель и стала знаменитой «Королевской мануфактурой Гобеленов».Петр I и тут не оплошал — пригласил в Санкт-Петербург французских мастеров, и они основали первое в России гобеленовое ателье.Картоны для шпалер создавали такие художники, как Франсуа Буше, Фернан Леже, Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Матисс, Пикассо, Брак, Шагал.Сейчас и в искусство гобелена проник стиль hi-tech. Современные художники создают нейтральные изображения, которые могут вписаться в любой интерьер. Художественная ценность современных гобеленов не сопоставима со старинными, но уже то хорошо, что в сегодняшних, минималистски оформленных квартирах, находится место яркому текстильному пятну.История гобелена не закончена… Тем более что она опять попала в руки рукодельниц. Для создания собственноручно изготовленных настенных панно и нужно-то всего иметь крепкую рамку и пряжу разных цветов из любых, самых разных волокон. Да много терпения. На обычной раме с помощью вилки можно создать копии старинных гобеленов, выставленных в знаменитых музеях мира — для украшения гостиной. Или скатерти и шторы. Или покрывала и подушки для спальни, мягкие игрушки и разноцветные подушечки для детской — с эльфами, медвежатами, утятами.

Бисер не мечут, а нижут

Костяные бусинки из каменного века — еще не бисер. Они не сверкают таинственно, не переливаются многоцветной радугой. Стеклянный бисер появился гораздо позже.Непосредственные предшественники бисера — стеклянные бусины — украшали одежду древнеегипетских фараонов. Кочевники сарматы и скифы тоже задолго до Рождества Христова носили одежду и обувь, отделанную маленькими стеклянными шариками. Сверкали и позвякивали края рукавов, нагрудная часть рубах, даже шаровары. Не говоря уж о поясах и головных уборах.Первые сведения о бисере в одежде русичей относятся к IX-XII вв. Но он был импортный. Своего на Руси в те времена не производили.Самый лучший бисер в Европе изготовляли на венецианском острове Мурано. И еще — разнообразные сосуды, зеркала, бусины, пуговицы. Торговля этим товаром приносила республике колоссальные доходы. Венецианское стекло с удовольствием покупали страны Восточной Африки, европейские государства, а затем и Америка.Кстати, знаменитый мореплаватель Марко Поло был сыном известного в то время бисерного мастера. И в своем долгом путешествии не забывал особо поинтересоваться заморскими стеклянными украшениями — чтобы использовать потом эту информацию для расширения папиного производства.

Венецианские мастера строго берегли свои секреты. Ныне известно, что они к песку, из которого варилась стекольная масса, обязательно добавляли соду. А тогда… Жестокое наказание ждало мастеров, продавших секрет за границу, — их объявляли государственными изменниками, убивали.Но не только кнутом, пряником тоже правительство Венецианской республики удерживало стеклоделов. Им давалась исключительная привилегия — дочери мастеров могли выходить замуж за патрициев. Власти закрывали глаза на разбойные нравы, царившие в Мурано. А ведь стеклоделы не брезговали и грабежами. В своих «Мемуарах» Д. Казанова вспоминал, что приезжие, заночевавшие в муранской гостинице, могли поплатиться за такую неосторожность не только кошельком, но и жизнью.Венеции удавалось сохранять монополию на производство бисера до конца XVII века. А потом мастера Богемии начали производить свое «лесное стекло» (придумали к песку добавлять поташ), и богемский бисер потеснил венецианский.В России очень любили вышивку бисером. И ввозили его из-за границы аж тысячами пудов. Пробовали и свой производить — в 1670 году в селе Измайлово была организована мастерская по изготовлению бисера. Но наладить массовый выпуск тогда не удалось. Потом М.В. Ломоносов решил обеспечить Россию бисером. И организовал в 1754 году Усть-Рудицкую фабрику. Но после смерти Михайлы Васильича производство было свернуто. Бисер продолжали закупать за границей.И только в XIX веке в России заработали стеклодельные фабрики. Лучший бисер производился в Одессе, на фабрике Ронигера. Шейное бисерное украшение — (юг России), реконструкцияБисер и стеклярус (бисер удлиненной формы) — материал для женских украшений и рукоделия. Но было время, когда стеклянные сверкающие зерна использовали и для отделки интерьеров. Так, в некоторых покоях Московского Кремля им украшали стены. В зеленой комнате царицы Натальи Кирилловны по стенам, обитым зеленым полотном был щедро насыпан стеклярус. Расположенные в разных направлениях стеклянные цилиндрики сверкали при свете свечей сочными, яркими переливами.Много больше усилий требовало украшение комнат, когда стеклярус не приклеивали, а нашивали на ткань. Наносили углем рисунок, по нему выкладывали стеклярусные нити (снизки), набранные на прочную нитку и пришивали к основе при помощи стежков-перехватов. Такой вид вышивки называется шитьем вприкреп.Выполненные в такой технике сюжетные композиции назывались «французскими обоями». Так был отделан «стеклярусный» кабинет дворца в Ораниенбауме. Между прочим, в создании настенных панно принимала участие сама Екатерина II. Великой императрице было не чуждо увлечение рукоделием.

Жемчугами украшена

Но не надо думать, что до появления бисера народы Российской империи ходили в затрапезе. Наоборот, раньше они украшали свои костюмы даже более стильно — жемчугами. Особенно головные уборы. Кокошники женщин северных губерний были богато расшиты мелким речным жемчугом, золотным шитьем, цветным стеклом. Особенно любили жемчуг, потому что он был весьма доступен. Пресноводные моллюски-жемчужницы в изобилии водились в северных реках и в Ильмень-озере. Кокошник жемчужный. XIX в. Галун, речной и искусственный жемчуг, перламутр, бисер, золотные нити.Жемчужное шитье известно на Руси еще с Х века. И когда в народном костюме начал применяться бисер, методы работы с ним мастерицы использовали такой же, как и при жемчужном шитье. Жемчужины укладывались либо поверх хлопчатобумажного шнура (шитье по шнуру), либо поверх пеньковой или хлопчатобумажной нити белого цвета (шитье по бели), и благодаря этому изображение становилось выпуклым.Сейчас таких корон-кокошников, достойных разве что царевны Лебедь, увы, не носят. Но не надо думать, что низать бисер и жемчуга теперь ни к чему. Посмотрите на свою дочку в дешевых турецко-китайских фенечках и скажите ей: «Давай-ка сделаем вместе, покрасивее».

Художник нам изобразил…

Шитье бисером и жемчугом начиналось не на пустом месте. Прежде женщина научилась шить-вышивать простой ниткой. И науку ту мы не забыли до сих пор.Художественной вышивкой занимались античные матроны и гетеры, ею увлекались благородные дамы средневековья. Ее высоко оценила христианская культура и приспособила для украшения божьих храмов. Христолюбивые горожанки и сельчанки годами расшивали шелками пелены для храмов. Занятие это было не только увлекательным рукоделием, но и доказательством высокой морали прихожанки. На Руси вышивками украшали как предметы обихода — полотенца, скатерти, одежду, — так и церковные пелены, плащаницы, облачения священнослужителей. Когда Петр прорубил окно в Европу, русские рукодельницы обогатили сюжеты своих вышивок сюжетами европейских картин и гобеленов. Популярные во Франции, Германии, Бельгии и Голландии цветочные композиции, пейзажи, пасторали, жанровые сценки появились и в российских интерьерах.И только бурный XX век с его техническими достижениями, войнами и социальными потрясениями ослабил нашу привязанность к вышивке.Но не убил совсем. Рукодельницы все равно старались украсить свой быт, свой дом, каким бы ни был он нищим, вышивкой. Даже в те годы, когда красивых ниток было не достать, мастерицы добывали необходимое средство производства домашнего уюта из старых колготок, разноцветных лоскутков. А сейчас! Какой простор для воображения. Застыньте ненадолго перед коробками с мулине в магазине галантереи. Так и хочется тут же закупить канву всех размеров, пяльцы, иглы и всю радугу цветных шелковистых пасм. И изобразить с их помощью сюжет из жизни сказочных существ, или трогательный пейзаж, или яркий орнамент на скатерть с салфетками…Или пойти по стопам великого художника и перенести на ткань неувядающую Мадонну Рафаэля или знойную сумасшедшинку Ван Гога…

Лоскуток к лоскутку

Шитье из лоскута, возможно, зародилось ранее всего. Появилось вместе с тканью. Только тогда его не воспринимали как отдельное рукоделие. Просто каждый сотканный кусок льна или шерсти был бесценен, и любой лоскуток шел в дело. Даже если он и был немного другого цвета — его использовали при пошиве одежды или изготовлении покрывал, наволочек. Цветные кусочки годились и для украшения изделий. Найдены аппликации, сделанные 3000 лет назад.А как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства лоскутная мозаика зародилась в Англии в первой половине XVIII века. Тогда в страну начали привозить индийские ситцы прекрасных расцветок и узоров. Иметь в доме одеяло индийского производства стало считаться признаком достатка. Но правительство Англии, заботясь о собственных шерстяных и шелковых мануфактурах, запретило ввоз индийских тканей. Конечно, контрабандистов это не остановило, но ситец стал дефицитен и дорог. Экономные хозяйки, выкроив из него одежду, лоскутки не выбрасывали. Яркими аппликациями украшали льняные или шерстяные изделия. Из множества мелких лоскутков создавали прекрасные лоскутные одеяла.Вместе с переселенцами этот вид рукоделия попал в Америку, и стал национальным видом искусства. Стеганое лоскутное одеяло — обязательная часть интерьера традиционного американского дома.Идея же геометрического подбора разноцветных кусочков ткани берет начало, скорее, от вышивки. Орнаментов, например. Или от не менее древнего искусства мозаичных композиций. Недаром шитье из лоскута называют «лоскутной мозаикой». В настоящее время это рукоделие уже не расценивается как выход из трудных жизненных ситуаций. Оно стало видом искусства. Экспозиции музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, содержат целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники — patchwork. Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.Причиной появления лоскутного шитья в России явилась, конечно же, бедность. Из остатков старой одежды женщины старались сделать новую. Или изготовить что-нибудь другое, нужное в быту. Вещи шили, перешивали, подновляли. Лоскутки сортировали: все, что годилось для шитья, шло на лоскутные одеяла, занавески; из очень поношенного плели дорожки, шили махровые коврики-половички. «Мелкоте» — мальчикам и девочкам до восьми лет — новой одежды вообще не полагалось, им перешивали вещи взрослых членов семьи.До XVIII века одежда на Руси, в основном, изготавливалась из полотна, сотканного на домашнем ткацком стане. Долгая и трудоемкая работа от выращивания льна до производства ткани заставляла быть бережливыми. Поэтому и крой народной одежды, и приемы ее шитья предполагали безотходное использование материала.Ну а когда появились ситцы, началось существенное обогащение лоскутной традиции. Дешевые, практичные, красочные ткани охотно использовались не только в крестьянских, но и в городских домах: из них шили одежду, а из разноцветных остатков — лоскутные одеяла. Со временем традиции лоскутного шитья уступили место промышленному производству одежды и предметов украшения быта. И только редкие энтузиасты продолжали шить лоскутные одеяла и плести разноцветные половички.Сейчас лоскутное шитье вновь вошло в моду. Если подойти к этому шитью серьезно, можно сделать великолепные вещи, начиная от ковриков и одеял и кончая блузками, жилетами и куртками.Своим разнообразием и многоцветьем лоскутные вещи притягивают внимание. Они подходят для убранства кухни (салфетки, прихватки для горячего, скатерти), спальни (наволочки, одеяла, пледы) или гостиной (декоративное панно), и в качестве аксессуаров (нарядная сумка, кошелек), либо одежды (изящный летний костюм или стеганый жилет).Присмотритесь к старым вещам, к остаткам давно изношенной блузки или детского платьишка. Из ярких лоскутков, нарезанных своевольно и дерзко, можно создать удивительное абстрактное полотно, которому будет подстать самое видное место в гостиной. Оно станет предметом вашей законной гордости. И белой зависти к вашим способностям тех, кто не нашел применения своим запасам ненужного тряпья.А сколько еще столь же интересных, поглощающих все существо занятий есть на свете. Необязательных, но очень увлекательных. Батик, макраме, аппликация, плетение из бересты…По-моему, это все много лучше всяких новопасситов, успокоев, наркотиков и транквилизаторов. Это нежный отдых и уютная тишина… Это елей для взбаламученных нервов и выход из самых безвыходных ситуаций. А еще — это острое чувство вдохновения, азарта. Поиска. Творчества. Именно способность к творчеству отличает нас, людей, от прочих существ этого мира.Творите и обрящете…Валентина БОГОМОЛОВА