В Республике Алтай выявили новых случаев коронавируса

1 июля в Республике Алтай положительные результаты тестов на COVID-19 зафиксировали у 30 человек, сообщает оперштаб региона. Большой прирост продолжает показывать Кош-Агачский район.

По состоянию на 1 июля у 30 жителей Республики Алтай подтвердился коронавирус. 14 зараженных выявили в Кош-Агачском районе, трое из них — дети. Также инфекция зафиксирована у девяти вахтовиков, прибывших в Турочакский район, у четырех жителей Майминского района и 42-летней женщины, приехавшей в муниципалитет из другого региона, у двух жителей Горно-Алтайска. 15 из 30 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в четырех случаях диагностированы симптомы ОРВИ.

Между тем выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района.

За все время на Алтае положительные результаты тестов на коронавирус были у 775 жителей региона. Всего было выписано из медучреждений 318 человек. Зарегистрирован один летальный исход. Под меднаблюдением находятся 805 человек.