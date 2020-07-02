Выдуманные мероприятия: 129 украденных миллионов рублей по делу Серебреникова

Мошенничество в особо крупном размере на сумму в 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» – доказано. Суд установил, что Серебренников сам осуществлял общее руководство «преступной схемой» воровства денег, выделенных государством на проект «Платформа». А двое продюсеров – Итин и Малобродский – готовили запросы на финансирование с завышенными суммами и помогали похищать деньги.

«Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств», – заявила судья Мещанского суда Олеся Менделеева, зачитывая приговор.

Суд Москвы переквалифицировал обвинение бывшему директору департамента господдержки искусства Минкульта Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии» с мошенничества на халатность. Согласно приговору, она не была в курсе преступных намерений других фигурантов. Оглашая приговор, судья сказала, что Софья Апфельбаум могла проверить, но не проверила документы «Седьмой студии» ввиду «ненадлежащего отношения к службе».В итоге все обвиняемые по этому делу приговорены к условным срокам наказания. Сам Серебренников получил три года условно и должен заплатить крупный штраф. Суд постановил также взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска.

Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, пять тысяч евро и 87 тысяч долларов.

«Дело Серебренникова» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отказался давать ему личную оценку. Однако уточнил, что дело должно стать толчком для дальнейших проверок. «Безусловно, дело Серебренникова является поводом, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция Минкультуры», – уточнил Песков.

Министр культуры России Ольга Любимова, в свою очередь, комментируя дело Кирилла Серебренникова, отметила, что Минкульт в данном деле оказался потерпевшей стороной. По её словам, ведомство сейчас разрабатывает механизмы, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Аплодисменты либералов

Поклонники Серебренникова и либеральные активисты готовились использовать процесс, чтобы устроить массовый протест против «репрессий власти». Около здания суда собрались сотни поклонников Серебренникова и либеральных активистов.

Когда стало известно, что он и его подельники выходят на свободу, это было встречено аплодисментами и криками ликования. Либералы расценили это, как свидетельство слабости власти, которая под их напором пошла на уступки.

Но у многих такой необычно мягкий приговор людям, которые украли у государства огромные деньги, вызвал недоумение.«У нас тому, кто булку украл, дают реальные сроки, а тут объявлено – «преступная группа», украдено 129 миллионов, и обвиняемые отделались легким испугом. И это правосудие?!» – возмущаются пользователи в сети.

Однако на этом фоне звучат и трезвые голоса, полагающие, что в данном случае оппозиция лишилась повода сделать из Серебренникова «пострадавшего героя», превратить его в «жертву кровавого режима», а Западу дать повод для новых агрессивных нападок на Россию. Ведь не случайно, что когда приговор в Москве еще не был вынесен, в Берлине у здания посольства РФ уже собралась группа неизвестных с плакатом «Освободить Серебренникова». Причем написано было это по-английски. Хотя в Германии говорят как известно на немецком, а судили режиссера в России на русском. Было ясно, по чьему заказу эта провокация организована.

Уже превращают это уголовное дело в политическое в США. Так, газета «Вашингтон пост» пишет, что Серебренникова будто бы преследуют за то, что он «часто критикует консервативных политиков, все более жесткую цензуру при Путине и усиливающийся авторитаризм. Он высказывался за антиправительственные протесты в 2018 году, поддержал права ЛГБТ и подверг критике усиление политического влияния Русской православной церкви», – заявляет газета, намекая, будто это и стало причиной суда над режиссером.

«Либеральная часть нашей интеллигенции очень любит визжать и кричать. Сравнивать Кирилла с Мейерхольдом, которому ногти вырывали и били по пяткам пожилого человека, – заявил агентству Business Online Александр Славутский – художественный руководитель, директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова. –Ну, зачем демагогией заниматься? Вот это самое противное и мерзкое. Было понятно, что этим кончится. Единственное, наша правоохранительная система очень долгая, тяжеловесная. Это можно было быстрее и безболезненнее сделать. Если дали столько денег, почему же не потребовали своевременного отчета?…

Серебренникова же не за спектакли судят. Не за то, что там кто-то голый ходит. Это вопрос субъективный. Их судили не за то, что они талантливые или бездарные, а за растраченные деньги.

Я, будучи худруком и директором театра, за каждый рубль отвечаю, все время отчитываюсь. Меня проверяют десятки комиссий. И я себе такое никогда в жизни не мог бы позволить, что позволили себе ребята. Если дали столько денег, почему же не потребовали своевременного отчета? Человек, если проворовался, должен сидеть в тюрьме».

Документы сжигали и уничтожали

Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017-го в Санкт-Петербурге. Режиссера доставили в Москву, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а Басманный суд отправил его под домашний арест. Речь идет о проекте «Платформа», для которой с 2011-го по 2014 год Минкульт выделил более 214 миллионов рублей в рамках развития и популяризации современного искусства.

«Платформу» реализовывала автономная некоммерческая организация «Седьмая студия». В нее, в частности, вошли продюсеры Алексей Малобродский, Юрий Итин и Екатерина Воронова, Нину Масляеву назначили главным бухгалтером. Первыми подозреваемыми стали Итин, Малобродский, Масляева и Воронова, которая успела сбежать за границу и сейчас находится в международном розыске.

Было установлено, что участники «Платформы» намеренно завышали расходы, в то время как фактические затраты были гораздо меньше.

Серебренников, как установил суд, поручал продюсерам заключать фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы оказывающими услуги для «Платформы».

Под видом оплаты этих договоров поступающие от Минкультуры России деньги выводили на расчетные счета так называемых фирм-однодневок, обналичивали и делили.

В октябре 2017-го задержали еще одну подозреваемую – директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Она от имени Минкульта подписала соглашение на предоставление «Седьмой студии» 214 миллионов рублей, а также, как подозревали, помогала согласовывать отчетные документы с завышенными расходами.

«После публикации об аресте Масляевой мне позвонила Воронова и строгим голосом приказала уничтожить всю документацию, якобы по распоряжению Серебренникова, – рассказала на суде экс-бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина, проходившая по делу свидетелем. – Часть документов, хранившихся в электронном виде в моем ноутбуке, я удалила, а бумажные – сожгла или пропустила через шредер».

Почему его защищали

Итак, суд вынес свой вердикт. А помните, с каким пафосом защитники Серебренникова совсем недавно все начисто отрицали? Когда режиссера поместили под домашний арест, то в среде его коллег и во всем либеральном лагере поднялся истошный вопль: «Воровство? Это же – творец, гений театра! Быть такого не может! Деньги шли только на спектакли! Все обвинения высосаны из пальца! Позор!».

Возмущались либеральные СМИ, составлялись гневные петиции, делались заявления протеста «Свободу Кириллу Серебренникову!», которые подписывали виднейшие деятели искусства, были даже обращения к президенту и т.д. и т.п.

При этом в защиту Серебренникова выступали не только записные либералы, но и многие всеми уважаемые деятели культуры. Возбудились даже и за рубежом, где стали заявлять, что «путинский режим» преследует творца, что ни в чем не повинного «гения театра» хотят «сгноить за решеткой» за его убеждения, и что все дело о хищениях в его театре сфабриковано «кремлевскими прокурорами» и т. д. и т. п.

Перед началом суда театральные деятели в Москве собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры призвали ведомство отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом «способствовать справедливому разрешению дела». Их не смутило, что все это – явная попытка повлиять на беспристрастное исполнение правосудия, незаконное давление на суд. Понятно, что в министерстве отказались пойти навстречу.

Но несмотря на приговор мошеннику (да, да, именно мошеннику – так его назвал суд!), коллеги режиссера продолжают его оправдывать. «Были финансовые нарушения. Но никто же не стал сиротой», – цинично заявил директор театра Вахтангова Кирилл Крок. «Бардак у Кирилла Серебренникова был. Но за бардак по-другому наказывают!», – упорно твердит режиссер Павел Лунгин. Да, нет, не просто «бардак» был, а хищение государственных средств в особо крупных размерах.

То, что дело проворовавшегося Серебренникова будут теперь в любом случае продолжать активно раскручивать на Западе, понятно – там любой повод для русофобских выпадов хорош. Но почему все-таки у нас его защищали и продолжают защищать с таким рвением, хотя с самого начала было ясно, что в его театре с бухгалтерией – дело нечисто?

А по той же причине, что сегодня так же яростно вступились за актера Михаила Ефремова, убившего в пьяном виде и под наркотиками на своем тяжелом джипе курьера Сергея Захарова – из цеховой солидарности. «Защитники» защищают даже не самого Серебренникова, а сами себя, присвоенное им самими себе право быть выше закона.

«Раздетые», «Отморозки» и «Постельные сцены»

И тут самое время напомнить, что это на самом деле за «гений театра», которого с такой яростью защищают не только его коллеги, но и вся либеральная тусовка. По образованию Серебренников – физик, выпускник ростовского физфака, никакого специального театрального образования не имеет. И вот в 2012 году его вдруг назначают главным режиссером одного из крупнейших и старейших в Москве театра им. Гоголя. Причем делают это вопреки закону без всякого конкурса. Но что же такого «гениального» он сотворил на сцене? Уже одни только названия постановок Серебренникова говорят сами за себя: «Раздетые», «Дневник убийцы», «Постельные сцены», «Откровенные полароидные снимки», «Голая пионерка», «Изображая жертву», «Человек-подушка», «Отморозки».

В ходе этих спектаклей детей подстрекают к самоубийству и насилуют, герой «спектакля» «Пластилин» – мальчик 14 лет, изнасилованный матерью и двумя мужчинами. В «Полароидных снимках» можно видеть некрофилию и педерастию одновременно – на сцене совокупляются два представителя мужского пола, живой и мертвый. В «Голой пионерке» фигурирует девочка, попавшая на фронт, изнасилованная советскими солдатами и ставшая фронтовой проституткой. В спектакле «Клеопатра и Антоний» декорации изображают сцены совокуплений, а в конце спектакля действие переносится в бесланскую школу и т.д и т.п.

В июле 2013 года работами Серебренникова заинтересовался уже Следственный комитет. Спектакль «Человек-подушка» стали проверять на предмет педофилии.

Режиссер дал письменные объяснения следователю на наличие в постановке «сцен педофилии» и сцен «насилия с участием детей». Координатор коалиции «За нравственность» Иван Дьяченко заявил, что члены движения не хотели, «чтобы дети участвовали в тех спектаклях, где применяется насилие, нецензурная брань производится, где различные сцены, половые акты и так далее».

Потом Департамент культуры Москвы потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о «Пусси-Райот» под названием «Показательный процесс: история «Пусси-Райот». Вскоре в театре презентовали скандальный фильм про детей-ЛГБТ «Жизнь Адель». Затем в Генпрокуратуру обратился независимый фонд развития культуры «Искусство без границ», попросив проверить «Гоголь-Центр» на предмет использования в постановках «нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии». Еще один скандал разразился, когда стало известно о намерении Серебренникова снять фильм «Чайковский» по собственному сценарию, где великий композитор должен был представлен именно с позиции его будто бы нестандартной сексуальной ориентации.

Кстати, назначение Серебренникова главным режиссером в театр имени Гоголя, который до него слыл одним из последних бастионов реалистического направления в искусстве, вызвало в свое время активный протест актеров театра, сравнивших это назначение с рейдерским захватом.

«Назначение художественным руководителем Серебренникова, призывающего к свержению принципов системы Станиславского, отрицающего русский психологический театр – это мощный толчок к гибели российского театра», – заявили актеры в своем открытом письме. Экс-худрук Театра имени Гоголя Сергей Яшин, которого уволили, чтобы назначить Серебренникова, вообще назвал тогда происшедшее «бандитизмом».

Но нетрудно догадаться, почему именно Серебренников был, в нарушение всех правил и вопреки протестам актеров, поставлен во главе театра. Потому что у либерального лобби, которое у нас за кулисами рулит культурой, ориентируясь на «прогрессивный Запад», установка такая: если изобразил из России «страну рабов», а русский народ сборищем пьяных дебилов – вот ты и талант. А если у тебя на сцене актеры без штанов, педофилы и другая мерзость, то тогда ты уже – оригинальный творец, ниспровергатель устоев, великий режиссер. А потому для либералов и глобалистов Серебренников, безусловно, великий. Именно поэтому его стали привечать и на Западе, непрерывно осыпая премиями, приглашая ставить спектакли, усиленно пиарить в СМИ. А раз много премий (кстати, в России эти премии дают таким как Серебренников, такие же «продвинутые» критики»), да еще на Западе, то дело ясное – гений!

Да и властями, которые у нас с либералами заигрывают, «Гоголь-Центру» Серебренникова был предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Уже в первый год существования его детище финансировалось на уровне крупнейших театров Москвы.

Сразу после открытия ему была выделена субсидия в размере 228 млн рублей (!). «Так щедро, как «Гоголь-центр», не финансировался ни один московский театр. Многим коллективам и не снились такие средства, какие были в распоряжении театра Кирилла Серебренникова», – с возмущением комментировали театралы в столице.

«Бессмысленный и беспощадный «Русский мир»»

А вот чем еще этот «гений», которого так щедро субсидировала власть, потчевал российского зрителя, помимо сцен про педофилов и «голых пионерок». Взять, например, хотя бы его нашумевший спектакль «Кому на Руси жить хорошо». Происходящее на сцене самой же либеральной критикой описывается так: «Современные мужики из смежных деревень, которые сошлись на столбовой дороженьке и решили выяснить, кому живется весело вольготно на Руси. Современным помещикам, чиновникам, попам, купцам, боярам, министрам, царю, в конце концов? К этому спектаклю готовились основательно: артисты с режиссером повторили маршрут тех мужичков, а результат увиденного представили в «Гоголь-центре». Архетипы живучи, народный дух, рабство, голод, надежда, вечное терпение и, конечно, крепостное право — все это вечно. Это Серебренников очень тонко и показывает. Отсюда и рождается тот самый бессмысленный и беспощадный «русский мир», о котором сегодня так любят говорить. А какой он, на самом деле, никто до конца на самом деле не понимает. Или что такое те самые пресловутые наши духовные скрепы? А вот они — сострадание, смиренность, пассивность, надежда на чудо, вечное пьянство, холопство и полное примирение с судьбой и действительностью. Ничего светлого и оптимистичного».

Ну, как же не объявить такой спектакль «выдающейся постановкой»? Именно его Серебренников и возил на театральный фестиваль в Авиньон, где, разумеется, тонко чувствующий европейский зритель встретил его бурными аплодисментами. Такой он еще со времен приснопамятного маркиза де Кюстина и привык видеть Россию – «мрачное деспотическое царство варваров».

А что думают рядовые российские зрители (а не либеральные критики и русофобы на Западе) о творениях этого «гения театра»? Вот только несколько откликов из сети о его спектакле «Голая пионерка».

Лейла Суликаева:

«Какая мерзость!»

Марианна Волкова:

«А чем ещё бездари у кормушки могут заниматься?»

Стаханов:

«Моральное уродство, снятое поставленное моральным уродом, для ….ну, вы поняли».

Ольга Московкина:«А нам по телеку вещают, что Запад загнивает! Оказалось, Москву уже захватили …»

Светлана Я.:

«Досмотрела, с трудом. Просто, чтобы и сомнения не возникло. В остатке: Отвращение. Попытка «запрячь в одну телегу коня и трепетную лань» привела к непотребству. Редкому непотребству».

Алексей Бестужев:

«Деградация театральной сцены, как она есть. Плюс стабильное и неугасаемое оплевывание всего советского. Как же мерзко, чёрт возьми!».

Похабный стрип-клуб

«Театр имени Гоголя, – писал о Серебренникове известный публицист Анатолий Вассерман, – никогда не был лучшим в Москве, быть лучшим в Москве вообще трудно, учитывая, что театров Москве многие десятки. Но это был театр классической школы, восходящей еще ко временам, когда сам Станиславский был не режиссером, а начинающим актером. И то, что этот театр фактически уничтожен, а на его месте создан стриптиз-клуб с похабными шутками под названием «Гоголь-центр» – это, на мой взгляд, несомненная заслуга перед современной тошнотворческой концепцией, по которой классика — это всего лишь повод для издевательств над ней, над публикой, хорошим вкусом и здравым смыслом. И понятно, что коллеги Серебренникова по разрушению общества в целом и культуры в частности должны были рано или поздно высоко оценить его заслуги в этом разрушительном деле…»

Даже в среде оппозиции многие вовсе не считали Серебренникова «гением театра». Так, известный писатель и публицист Эдуард Лимонов дал ему в свое время такую оценку: «Я не считаю его каким-то крупным, потрясающе талантливым режиссером. Серебренников – это все же не Любимов и не Захаров. Мне он видится деятелем культуры третьего-четвертого разряда, не более. Да даже гений не имеет права на то, чтобы для него делали исключения из правил! Как говорится, “закон суров, но это закон”».

«Дело Серебренникова», также, кстати, как и «дело Ефремова», убедительно показывают, что в нашей стране в среде деятелей искусств – в театре, кино, на телевидении и СМИ образовалась группа богатых, знаменитых и авторитетных, которых объединяют не столько общие политические взгляды, сколько принадлежность к «одному кругу», который противопоставляет себя остальному обществу и живет по своим особым законам.

Владимир Малышев