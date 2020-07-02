Небесное кораблекрушение НЛО в шэг-Харбор в 1967 году

Экстраординарное событие 1967 года практически вывело на мировую информационную карту небольшую рыбацкую деревушку шаг-Харбор. Расположенная на южной оконечности Новой Шотландии, эта сельская община станет местом одного из самых хорошо документированных событий связанных с НЛО.

Названная в честь «шэга», птицы семейства бакланов, гавань была буквально не нанесена на карты того времени, но это будет изменено раз и навсегда.

У крошечного рыбацкого сообщества всегда были свои истории… рассказы о гигантских морских змеях, кальмарах-людоедах и кораблях-призраках. В списке местного колорита появится еще одно дополнение к его списку: история посещения таинственного летательного аппарата неизвестного происхождения. Это судно вошло в воды залива, навсегда запечатлев название деревни в истории уфологии.

Первое указание на это таинственное происшествие поступило от местных жителей, которые заметили странные оранжевые огни в небе в ночь на 4 октября 1967 года. Большинство свидетелей сходились во мнении, что в тот вечер было четыре оранжевых огонька. Пятеро подростков наблюдали, как эти огни вспыхивают последовательно, а затем внезапно ныряют под углом 45 градусов к поверхности воды. Очевидцы были удивлены тем, что огни не нырнули в воду, а, казалось, плыли по воде, примерно в 500 метрах от берега.

Свидетели сначала подумали, что они наблюдают за трагической авиакатастрофой, и быстро сообщили об этом в Королевскую канадскую конную полицию, которая находилась в Баррингтон-Пассаже. По странному совпадению, констебль Рон Паунд уже сам был свидетелем странных огней, когда он ехал по шоссе № 3 в направлении шаг-Харбор. Паунду показалось, что он видит четыре огонька, прикрепленные к одному летательному аппарату. Он прикинул, что судно было около 20 метров длиной.

Констебль Паунд подошел к берегу, чтобы получше рассмотреть феноменальное зрелище. Его сопровождал капрал полиции Виктор Вербиеки, Контабл Рон О’Брайен и другие местные жители. Паунд ясно видел желтый свет, медленно движущийся по воде, оставляя за собой желтоватую пену. Все глаза были прикованы к свету, так как он медленно двигался слишком далеко, чтобы его можно было увидеть, или погружался в ледяную воду.

Катер береговой охраны №101 и другие местные катера поспешили к месту обнаружения объекта, но к тому времени, когда они прибыли, самого огня уже не было. Тем не менее, члены экипажа все еще могли видеть желтую пену, указывающую на то, что что-то, возможно, затонуло. Больше ничего не удалось найти в ту ночь, и поиски были прекращены в 3 часа ночи.

Полиция провела проверку совместно со спасательным координационным центром в Галифаке и радаром НОРАД в Баккаро, Новая Шотландия. Им сказали, что в тот вечер не было никаких сообщений о пропавших самолетах, ни гражданских, ни военных.На следующий день Спасательно-координационный центр подал рапорт в штаб канадских Вооруженных сил в Оттаве. В этом отчете говорилось, что что-то упало в воду в гавани, но объект был «неизвестного происхождения.»

HMCS Granby было приказано прибыть на место, где водолазы обследовали дно океана в течение нескольких дней.

Водолазы вместе с другими свидетелями описали эти события: объект, который нырнул в воду гавани, вскоре покинул район, пройдя под водой около 40 километров до места, которое находилось рядом с базой обнаружения подводных лодок. Там объект был замечен гидролокатором, и над ним были размещены военные корабли. Через пару дней военные уже планировали спасательную операцию, когда второй НЛО присоединился к первому. В то время все верили, что второе судно прибыло, чтобы оказать помощь первому.

В это время на флоте решили подождать и посмотреть. После примерно недельного наблюдения за двумя НЛО, некоторые из судов были вызваны на перехват российской подводной лодки, которая вошла в канадские воды. В этот момент два подводных НЛО сделали свой ход. Они направились к заливу Мэн и, отойдя на некоторое расстояние от преследующих их кораблей Военно-морского флота, всплыли на поверхность и взмыли в небо.

Эти чрезвычайные события были подтверждены многими свидетелями, как гражданскими, так и военными. Нет никаких сомнений в том, что нечто «неизвестное» находилось в водах гавани Шаг 4 октября 1967 года.