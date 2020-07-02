Чеченцы судятся с мэром Ниццы: обиделись на слова о связи с наркобизнесом — Блокнот Россия

Более 50 жалоб в суд написали живущие во Франции чеченцы после драки с арабами.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози может стать ответчиком в суде за оскорбление. Живущие во Франции чеченцы подали, по одним данным более 50 жалоб на главу города, по данным прокурора Ниццы Ксавье Бонома, 400 заявлений. Причиной стало заявление Эстрози о связи чеченцев с наркобизнесом, сообщает «Лента» со ссылкой на Le Parisien.

Заявление о том, что чеченцы борются с представителями других национальных общин за рынок сбыта наркотиков, было сделано мэром 16 июня в интервью журналистам. А сказано это было, когда Эстрози попросили прокомментировать массовую драку в Дижоне, где в бойне «стенка на стенку» схлестнулись чеченцы и выходцы из Северной Африки. Мэр даже предложил представителям чеченских общин встретиться и обсудить ситуацию, но извиняться напрочь отказался.

По версии чеченцев, причиной драки, которая произошла 15 июня, был не передел наркорынка, а месть за жестокое избиение 16-летнего подростка местными наркоторговцами. Тогда 150 уроженцев Чечни, часть из которых была вооружена, вышли на улицы Дижона.

А вот у корреспондента телеканала «МИР 24» Родиона Мариничева, версия отличается. Так, все началось в кальянной «Черная жемчужина», в которой поспорили представители двух диаспор – чеченской и арабской (выходцы из Северной Африки). Чеченцы сделали замечание шумным арабам, те ответили, слово за слово начались «разборки». Отец пострадавшего рассказал, что в какой-то момент примчались два автомобиля, из которых вышли парни с битами и оружием и набросились на чеченцев. В драке и был избит его 16-летний сын: «лупили по голове, потом всунули в рот пистолет», поведал Зелимхан. Такое не «проглотишь». Стали собирать своих через соцсети. Собрались со всех концов Франции, причем как те, так и другие. Чеченцы заявляют, что вынуждены были защищаться.

«Мы никогда не жжем машины, не бьем людей, не ломаем магазины. Это не в наших ни традициях, ни обычаях. Поэтому вошли в те районы, как их называют quartiers sociaux, где проживает африканское население, выходцы из Африки. Их селят и туда же подселяют наших», — передает Рамблер слова представителя совета старейшин диаспоры в Европе Заурбека Гулаева. Представитель диаспоры заверяет, что чеченцы приехали сюда не для того, чтобы драться и убивать, а живут здесь, потому что считают – в европейской стране есть законы.

После многочисленных призывов к миру представители диаспор провели переговоры в мечети. Пришли к соглашению положить конец конфликту.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал земляков, заявив, что они защищали своего соотечественника.

«Я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди!» — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров возлагает вину и на неспособность властей Франции навести порядок в борьбе с наркоторговлей.

Отметим, что в в тихом Дижоне, где живут 150 тысяч человек, подобных погромов не бывало. Однако теперь, похоже, таких «боестолкновений» станет больше. Напомним, во Франции проживают около 70 тысяч выходцев из Чечни. Большинство из них бежали в ЕС 20 лет назад, но встречаются и современные политэмигранты.