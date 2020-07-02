Правительство Турции реализует планы по изменению закона об адвокатских ассоциациях, несмотря на протесты

Об этом сообщает Turkish Minute.

В ходе выступления на брифинге после заседания Совета министров в своем дворце, Эрдоган заявил, что он и его партия пытаются найти решение хронических проблем страны, добавив, что, несмотря на открытую позицию для конструктивной критики, их предложение было встречено с категорическим неприятием и враждебностью.

Турецкий президент отметил, что они не будут бездействовать, пока определённые группы интересов блокируют прогресс страны.

«Мы полны решимости создать систему ассоциаций адвокатов, которая будет более демократичной, более плюралистической и более представительной», — подчеркнул он.

Издание отмечает, что правящая ПСР недавно объявила о планах внести изменения в систему коллегий адвокатов, чтобы уменьшить влияние ассоциаций адвокатов Стамбула и Анкары в пользу небольших городов, которые считаются более лояльными правительству.

В ответ старшие юристы со всей страны начали марш протеста в столицу Анкару, который на прошлой неделе был временно заблокирован полицией.