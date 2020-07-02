Жители Алтайского края решили судьбу российской Конституции досрочно

Изменение российской Конституции в Алтайском крае, как и в целом в стране, поддержало большинство избирателей, принявших участие в голосовании по этому вопросу. При этом, как оказалось, 1 июля на избирательные участки в регионе пришло меньше людей, чем в досрочный период. И именно «досрочники» на Алтае и предрешили исход кампании.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Анна Зайкова.

Поддержка на уровне 70%

Окончательные итоги голосования еще не подведены, но их результат в целом уже понятен.

Так, исходя из данных, опубликованных по состоянию на 04:00 2 июля, уровень поддержки изменений Конституции в крае превысил 70%.

Из обработанных бюллетеней более 620 тысяч являли свое «да» правкам Основного закона РФ. Против высказалось более 230 тысяч избирателей.

Число недействительных бюллетеней составило 10 682.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Анна Зайкова.

Таким образом, за поправки Конституции проголосовали чуть более 72% избирателей, против — 26,74%.

Досрочники решают

Весьма показательно, что в Алтайском крае количество избирателей, проголосовавших досрочно по вопросу изменения Конституции, очень существенно превысило число тех, кто пришел на избирательные участки 1 июля.

Напомним, что до единого дня голосования свою волю по будущему российской Конституции высказали 670 тысяч жителей региона. Общее же число проголосовавших в крае превысило 860 тысяч человек.

Таким образом, можно утверждать, что исход кампании по большому счету был предрешен еще на досрочном этапе.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Анна Зайкова.

Голосование в условиях пандемии

Нельзя не отметить и тот факт, что свое отношение к изменению Основного закона жители региона, как и все россияне, выражали в весьма непривычных условиях. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на то, в какой форме проходило голосование.

Впрочем, предпринятые меры безопасности — маски, индивидуальные ручки, антисептики и так далее — позволили обеспечить вполне сносную явку на уровне 50%, которая, например, серьезно превысила показатель губернаторских выборов 2018 года (тогда она составила 37,28%).

Окончательные итоги голосования по Конституции в Алтайском крае altapress.ru опубликует в ближайшее время.

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