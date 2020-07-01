Алтайский автогонщик вылетел окна своей иномарки после крутого виража столкновения столбом

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось в Новоалтайске 28 июня. На улице Белоярская около магазина «Династия» водитель автомобиля Honda HR-V въехал в столб. В результате удара его выбросило на улицу. Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчину госпитализировали.

По словам очевидца, в автомобиле находились четыре человека. Водитель вылетел через лобовое стекло. Таким образом, существует предположение, что он даже не был пристегнут. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что 34-летний мужчина, управляя автомобилем Honda HR-V, двигался по улице Белоярская, со стороны улицы Драничникова в направлении улицы Советов. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору линий электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.