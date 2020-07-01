У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під’їзд. ФОТО

1 липня о 17:58 до Служби порятунку за номером «101» почали надходити повідомлення про сильне задимлення на сходовій клітині у 9-ти поверховому житловому будинку по вулиці В. Дивізії, 21 в обласному центрі.

На місце події виїхав черговий підрозділ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох автомобілів, повідомляють Рівненські новини.

За декілька хвилин прибувши на місце події бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання провівши розвідку встановили, що на 9-му поверсі горить електрощитова. За допомогою двох порошкових вогнегасників вогонь за декілька хвилин було ліквідовано.

Тим часом, інше відділення вогнеборців здійснюючи по квартирний обхід евакуювали 28 громадян із задимленого під’їзду.

Провітривши сходові клітини, за півгодини часу, жителі багатоповерхівки повернулись у свої квартири.