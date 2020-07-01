Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%

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Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

Это увеличение произошло с начала 2020 года в течение шести месяцев.

В компании уточнили, что на Украину поступило 7 млрд куб. м природного газа. В свою очередь за первое полугодие 2019 года данный показатель ниже на 1,3 млрд куб. м.

Кроме того, импортные данные за 2020 год также выше средних показателей за 2016–2019 годы на 40%.

Компания добавила, что 3,9 млрд куб. м газа было импортировано из Словакии, 2,2 млрд куб. м — из Венгрии и из Польши — 0,9 млрд куб. м.

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