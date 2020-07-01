Следком проводит проверку после обнаружения тела признаками суицида алтайском ковидном госпитале

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту обнаружения в ковидном госпитале Рубцовска трупа 68-летнего пациента, смерть которого не связана с болезнью. У пожилого мужчины были признаки суицида. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

Как уточнили в СУ СКР по Алтайскому краю, пенсионер прибыл в инфекционное отделение ковидного госпиталя в Рубцовске из Горняка. У него был подтвержден диагноз СOVID-19, болезнь протекала в тяжелой форме. Более того, у мужчины был обнаружен ряд других заболеваний. 10 июня его планировали транспортировать в Барнаул. Ночью к нему в палату реанимации наведывались медики, пенсионер был в сознании. А спустя час его нашли мертвым с признаками суицида. Предсмертной записки при нем обнаружено не было. В настоящее время следком ведет проверку по данному случаю, о результатах которой станет известно позже.

Отметим, что по данным оперштаба Алтайского края, всего за весь период пандемии в регионе скончались 72 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.