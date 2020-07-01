Коннор Свифт продлил контракт с велокомандой Arkea-Samsic

Французская профессиональная велокоманда Arkea-Samsic продлила контракт с 24-летним британским спринтером Коннором Свифтом (Connor Swift) до конца 2022 года. Свифт, бывший чемпионом Великобритании в групповой гонке в 2018 году, присоединился к команде Arkea-Samsic в мае 2019 года и был помощником Андре Грайпеля.

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Коннор Свифт – молодой гонщик, который постоянно совершенствуется. Мы взяли его в 2019 году, заметив его отличные способности. В то время он был действующим чемпионом Великобритании.

В этом году он проявил талант в новой сфере – защищал и помогал лидеру команды Наире Кинтане во время равнинных этапов и этапов, где образовывались эшелоны во время Париж-Ниццы. Он хорошо вписался в развозящий поезд Насэра Буанни. Поэтому мы продлили его контракт ещё на два года».

Коннор Свифт: «Очень счастлив. Думаю, в этой великолепной команде я смогу развиваться как гонщик. Когда необходимо, я полностью вкладываю себя в работу на товарищей по команде. Но мне тоже дают шанс на гонках, что создаёт прекрасный баланс. В этой команде я набираюсь опыта, учусь, в том числе и французскому языку. В жизни очень пригодится знать ещё один язык. И, наконец, у команды большие планы на будущее. Рад продолжать работать в Arkea-Samsic».