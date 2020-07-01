Женщина взглянула на изображение своего ребенка на экране и поверила в призраков

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Жительница Великобритании, 28-летняя Чарли Дэвис (Charlie Davies) рассказала о том, как поверила в призраков после того, как однажды взглянула на экран видеоняни. Ее историю приводит The Sun.

По словам женщины, в феврале она осталась дома со своим четырехмесячным сыном Айзеком. Дэвис уложила ребенка в кроватку в спальне, включила видеоняню и ушла на кухню, где занялась уборкой. В какой-то момент она посмотрела на экран устройства, чтобы проверить, все ли в порядке с сыном, и с ужасом заметила рядом с головой ребенка чьи-то руки. «Я была в шоке. Я подумала, что туда кто-то проник, чтобы забрать моего ребенка», — вспомнила британка.

Когда женщина ворвалась в спальню, она обнаружила, что в комнате никого нет, а Айзек крепко спит. При этом на мониторе видеоняни она по-прежнему могла видеть рядом с ребенком чьи-то руки. Дэвис успела сделать снимок экрана, после этого устройство само выключилось, а когда включилось, видение уже исчезло.

«Я даже не уверена, что раньше верила в приведений, но теперь я видела их собственными глазами», — заявила британка. Она отметила, что позже обратилась к медиуму, который объяснил ей, что, скорее всего, запечатленные ею на снимке руки принадлежат призракам родителей ее мужа. По словам Дэвис, родители ее супруга скончались еще до рождения Айзека и таким образом, вероятно, хотели навестить его и позаботиться о нем — в тот момент у мальчика была простуда.

Как отметила Дэвис, с тех пор она не видела ничего подобного.

Ранее сообщалось, что фотография ребенка, выложенная одним из пользователей Reddit, заставила юзеров поверить в призраков. Их испугала одна деталь в отражении мальчика в зеркальной поверхности телевизора.