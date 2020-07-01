Иран и Турция возобновили газовые поставки

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Иран возобновил газовые поставки на территорию Турции после инцидента с подрывом газопровода. Об этом сообщается на сайте Национальной газовой компании.

Замминистра нефти Ирана Хасан Монтазер Торбати уточнил, что поставки возобновились в первой половине дня.

Он также добавил, что поставка была прекращена из-за произошедшего три месяца назад взрыва на газопроводе.

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