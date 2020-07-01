ЦИК: Явка на голосование составила 63%, подавляющее большинство поддерживает поправки

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по России на 18:00 по московскому времени составила 63,32%, сообщает ЦИК. Явка в Москве, по данным на 17:00, составила 49,9%, в Санкт-Петербурге — 66,84%.

«Начав публиковать информацию по вводу протоколов и предварительным результатам, мы действуем в интересах максимальной открытости и легитимности», — заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Там, где голосование еще продолжается, самая высокая явка отмечается в Чечне — 91,76%, сама низкая — в Мурманской области: 40,26%.

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 69,76%, против — 29,23%, таковы первые результаты после обработки 5,39% бюллетеней.

К 18:30 на Сахалине и в Еврейской АО обработано 100% протоколов. На острове поправки поддержали 74,84% жителей. Против высказались 24,04%. В Еврейской автономной области поправки поддержали 77,3% жителей, против проголосовали 21,39%.