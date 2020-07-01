Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование

«Да, Кремль может подтвердить эту информацию», — цитирует ТАСС его комментарий сообщения СМИ о готовящемся на 1 июля саммите президентов в астанинском формате.

По его словам, мероприятие запланировано примерно на 14:00 по московскому времени, для прессы будут открыты выступления трёх президентов.

Напомним, что предыдущая — пятая по счёту — трёхсторонняя встреча президентов стран–гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года. 22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции.