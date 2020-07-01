ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой «за».
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.
Согласно первым данным, опубликованным на сайте ЦИК, в Алтайском крае за поправки в конституцию проголосовал 191 человек (78,93%), против — 51 (21,07%).
На территории Алтайского края голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось, как и положено, в 20:00. По данным на 18:00 1 июля, явка составила 47,53% — это 862 220 человек.
Окончательные результаты голосования станут известны позже.
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