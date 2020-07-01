Инцидент в Йеллоустоуне: бизон покалечил пожилую женщину

Работники парка не разглашают имя жертвы и ее состояние, которое было после происшествия. Известно только, что женщину в экстренном порядке доставили в больницу Айдахо.

В ходе разбирательств стало известно, что 72-летняя американка приехала на отдых, разбив на территории парка лагерь. В какой-то момент она захотела фото с крупным животным и подошла к нему на расстояние около трех метров. Столь малая дистанция недопустима, заявляют работники Йеллоустоуна. Из-за легкомысленности отдыхающих и случаются подобные происшествия, которые, к слову, не редкость.

Регулярно в парке происходят различные инциденты. Бизоны, как правило, не особо любят нападать, но в некоторых случаях вполне могут это сделать. По словам экспертов, скорее всего, животное почувствовало угрозу и решило не испытывать судьбу. Женщина могла не только близко подойти, но и неправильно себя вести.

Для безопасности отдыхающих работники парка напоминают, что дистанция между человеком и животным должна быть не менее 20 метров в случае с крупными созданиями (оленями, лосями в том числе). Медведи и волки более опасны, к ним лучше не подходить ближе чем на 90 метров. Предугадать поведение животных невозможно, поэтому лучше перестраховаться.

Сотрудники Йеллоустоуна в состоянии оказать первую медицинскую помощь, но не могут предотвратить инциденты: каждым сам отвечает за свою жизнь.