В 1967 году НЛО отключил 16 ядерных ракет на американской базе в Монтане

16 марта 1967 года в укрепленном бункере находились ядерные ракеты E-Flight. В утро этого же дня от патрулей службы поступали сообщения о том, что они видели НЛО. Странный объект был замечен над одной из пусковых установок ракет, прямо над шахтой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Спустя некоторое время заместитель командира расчета, который контролировал состояние ракет, делал отчет и именно тогда услышал сигнал тревоги. Десять ракет по очереди вывели на табло состояние «No-Go». Все они оказались резко неработоспособными.«Такое чувство, что на свободу вырвался ад. Проблема становилась еще более серьезной из-за того, что в другой пусковой установке также отключились сразу 6 ракет. Все эти события совпали с тем, что поступали сообщения о полете НЛО над шахтами», — описывает произошедшее бывший военный Робер Салас. «Я помню, что тогда утром поступил звонок от сержанта, которые отвечал за безопасность на предоставленном нам объекте. Он сделал доклад о том, что вместе с другими охранниками видел неопознанный летающий объект рядом с шахтами, в которых стояли ракеты. Он напоминал странные «огни». Я не поверил сказанному и приказал продолжать наблюдение. Спустя некоторое время сержант снова позвонил и сказал, что один из охранников подошел слишком близко к НЛО и был ранен. Сразу же после этого ракеты одна за одной перестали работать».После этого были проведены исследования, чтобы определить, что же могло стать причиной сбоя в работе ракет. Удалось установить, что причиной стал электромагнитный импульс, который поступил от непонятного источника.Стоит отметить, что в то же утро НЛО был замечен сотрудниками охраны и на других концах базы. ВВС США в результате подтвердили, что ракеты по очереди отключились буквально за несколько секунд. Но точная причина произошедшего так и не была установлена.