Пастор, предвидевший нынешние события, заявил, что осенью мир изменится до неузнаваемости

25 июня 2020 года на канале пастора Дана Коверстоуна из штата Кентукки появилось видео, в котором пастор рассказывает о том, что может произойти в ближайшее будущем не только на территории США, но и по всему миру. Данный ролик сразу же привлек внимание, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Стоит отметить, что впервые видение у пастора случилось в декабре 2019 года, но так, как подобных предсказаний существует огромное количество, то на высказывания Коверстоуна никто не обратил внимания. Тогда пастор увидел календарь, который начинался с января 2020 года. Странная рука подчеркивала в нем март, потом страницы перевернулись через апрель, май и июнь. Когда рука постучала по календарю три раза, у пастора появилось и само видение. Он увидел огромное количество людей в медицинских масках, реанимации, где лежало множество больных, скорые помощи и врачей. Затем ему были показаны пустые города, над которыми летали стервятники, а по улицам свободно разгуливали медведи. Затем пастор услышал три раза слово «Готовься!». Правильно понять смысл увиденного пастор не смог и подумал, что видение содержит какой-то скрытый смысл. Все стало ясно только тогда, когда наступил март. И вот 22 июня 2020 года пастор снова увидел очередное видение. Частично в нем присутствовали детали первого, а именно календарь и странная рука.На календаре были показаны месяцы вплоть до сентября. После этого рука подчеркнула сентябрь и начала стучать три раза. После этого появился кулак, который ударил по календарю. Тот разлетелся на огромное количество кусков и стал напоминать анимацию. После этого появилось само видение. Толпы людей митинговали, а практически все здания были закрыты. Он увидел многочисленные беспорядки и после услышал три раза знакомое слово «Готовься!».Когда пастор собрался выложить видео на своем канале, он буквально на следующую ночь увидел еще одно видение, в котором говорилось о гиперинфляции и исчезновении мелких купюр.Интересным фактом стало то, что похожие видения были в эти дни и у других людей. Так, что скорее всего мир осенью действительно изменится так, что его нереально будет узнать. На данный же момент остается только наблюдать за развитием событий.