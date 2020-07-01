Многих государств уже не существуют: в Сеть попала карта мира 1922 года

Один из пользователей Reddit выложил в Сеть карту мира 1922 года. Как выяснилось, некоторые государства на сегодняшний день перестали существовать. Пользователи были удивлены тем, сколько изменений произошло в мире буквально за 100 лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Некоторые пользователи отметили тот факт, что на карте присутствует Индийская империя. На данный момент на территории империи расположены Мьянма, Индия, Бангладеш и Пакистан. Другие добавили, что вместо Ирана тогда отмечалась Персия, а Иордании еще не существовало. Другие же государства, которые существуют и на сегодняшний день, имели иные названия. К примеру, Гавайи назывались Сандвичевы острова. Такое название им дал мореплаватель из Англии Джеймс Кук. Многие пользователи после детального изучения карты отметили, что за последние сто лет изменились и территории тех или иных государств. Еще часть стран на данный момент либо же перестали существовать полностью, либо же поменяли свой статус. О некоторых государствах вообще никто никогда не слышал, так как они редко упоминались даже в исторических источниках. После публикации карты о них появилось больше информации. Карта собрала огромное количество комментариев. Многие пользователи высказали свое удивление и то, что они многого не знали, хотя прошло всего столетие. Данная карта позволит больше узнать о том, как раньше выглядел мир и как именно делились территории между разными государствами. Удивительным фактом является то, что за такой короткий промежуток времени произошло огромное количество изменений, которые привели к современному мировому устрою и распределению территорий.