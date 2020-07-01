Председатель Госсобрания Республики Алтай заразился коронавирусом

У председателя Госсобрания Республики Алтай Владимира Тюлентина выявили коронавирус. Он заразился от своего помощника, сообщил источник ТАСС.

«У спикера положительный результат теста на коронавирус. Он получил вирус по контакту с помощником, который заболел ранее», — сказал собеседник агентства.

В Госсобрании не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. С 30 июня региональный парламент работает в удаленном режиме, соответствующий документ распространили в том числе местные Telegram-каналы. Тех, кто находился в контакте с помощником спикера, направили на самоизоляцию. Примечательно, что распоряжение об уходе на удаленную работу подписал не спикер Госсобрания, а его заместитель.

Организациям и учреждениям, находящимся в здании парламента, рекомендовано принять нормативно-правовые акты об ограничительных мерах. В Госсобрании помимо самого парламента базируется правительственный комитет по делам архивов, общественная приемная лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, контрольно-счетная палата и избирательная комиссия региона.

В Республике Алтай зарегистрировано около 750 случаев заражений коронавирусом, за последние сутки заболели 64 человека. В регионе нет случаев смерти от COVID-19, однако скончался один пациент с диагностированным вирусом.