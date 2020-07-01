ЦИК обнародовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК обнародовал результаты голосования по поправкам в Конституцию после обработки 1% протоколов. За принятие поправок в конституцию проголосовали 74,18% жителей РФ, 24,69% против.

Общая явка превысила 60%. Соответствующую информацию обнародовал ЦИК РФ на экране в своем информационном центре.

Самые активные регионы — Чечня (88,71%), Тува (88,25%), Кемеровская область (84,82%) и Башкортостан (82,26%). В аутсайдерах — Мурманская область (36,18%) и Карелия (37,08%).

Дальний Восток завершил голосование по поправкам в Конституцию. По первым результатам за принятие поправок проголосовали 71,87% жителей Хабаровского края, 26,78% против. За принятие поправок в Основной Закон проголосовали 80,24% жителей Еврейской автономной области, против — 19,05%. За проголосовали 73,70% жителей Чукотки, против — 25,25%.

Явка в Татарстане по состоянию на 12:00 превысила 74%.