Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в ходе вчерашней встречи министров энергетики государств созрело понимание.

«Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — произнес он.

По словам Семашко, к 1 января 2022 года Росия и Белоруссия должны установить удовлетворяющую стороны цену на ресурс.

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