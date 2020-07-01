МИД надеется, что на следующем этапе ЕС откроет границы для россиян

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МИД надеется, что на следующем этапе ЕС откроет границы для россиян

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Москва надеется, что при следующем обновлении списка стран, гражданам которым разрешен въезд, ЕС включит в него Россию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией, учитываем это в своих решениях. Надеемся, что это временная мера, и при следующем принятии решения Россия должна войти, с учётом того, что у нас ситуация однозначно находится под контролем», — сказал Иванов.

1 июля ЕС разрешил въезд гражданам из десяти стран, включая Японию, Грузию, Австралию, Канаду. Кроме того, въезд на территорию ЕС будет разрешен гражданам Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

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Источник: ЕС не откроет границы для россиян 1 июля

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