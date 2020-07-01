Медведчук заявил о «внешних хозяевах» Украины

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Виктор Медведчук

Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер партии » «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не является независимым и суверенным государством последние шесть лет. Соответствующее заявление он сделал в рамках брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112. Украина».

По его словам, такая ситуация наблюдается вследствие того, что в стране установилось «внешнее управление». Политик добавил, что крайним шагом к этой форме стало подписание меморандума с Международным валютным фондом, которое осуществил президент Украины Владимир Зеленский.

«Она (власть на Украине. — примечание «Газеты.Ru») далеко не демократическая и не правовая с учетом того, что происходит на наших улицах, где национал-радикалы и другие представители так называемых «активистов» правят бал», — сказал Медведчук.

Он отметил, что управление страной перешло в руки находящихся у власти «внешних хозяев «слуг народа»».

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