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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп объяснил, что историю о сговоре России и движения «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) придумали, чтобы помешать ему и Республиканской партии. Об этом президент написал в Twitter.

«История о российском вознаграждении — это просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии», — написал Трамп.

Глава государства также заявил, что The New York Times дискредитировала себя, выдумав историю и секретный источник.

Газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Россия отрицает данную информацию, движение «Талибан» (организация запрещена в России) также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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