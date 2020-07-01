Давид Манукян потратил 900 тысяч рублей на лечение родителей от коронавируса

Блогер признался, что пересмотрел свое отношение к пандемии.

В конце мая популярный блогер Давид Манукян сообщил о том, что его мама Анна переболела Covid-19. По словам бойфренда Ольги Бузовой, болезнь проходила в тяжелой форме: у женщины было поражено почти 40% легких. После полного выздоровления и двухнедельного карантина, Анна Манукян встретилась с сыном и получила от него большой букет роз.

«На самом деле у меня и отец болел, он недавно выписался. Я не говорил об этом в Инстаграме, потому что не хотел на этом хайпиться. У меня просто на душе стало легче, когда она вылечилась. Эти дни, конечно, были большим мучением, потому что нет никакого лекарства», — признался Дава.

Блогер отметил, что когда коронавирус у его родителей подтвердился, их не смогли положить в больницу. Давид оплатил лечение отцу и матери в частной клинике, 10 дней в которой обошлись ему в 900 тысяч рублей. Инстаграм-блогер признался, что специально не рассказывал об этом подписчикам, т.к. не хотел, чтобы тему здоровья его близких восприняли как попытку «хайпануть» на коронавирусе.

После случившегося, признался Дава, он с Ольгой стал серьезнее относиться к Сovid-19, поэтому они регулярно сдают тест на вирус. Правда, самоизолироваться у пары получалось плохо: Бузова продолжала вести «Дом-2», а Давид снимал ролики с участием других блогеров.

Нужно отметить, что миллион рублей — копейки для Давида. Он не раз хвастался роскошной жизнью перед Инстаграм-поклонниками. Например, в период карантина Манукяну неожиданно стало скучно, и чтобы избавиться от депрессии, блогер потратил миллион на шоппинг в ЦУМе. Не забыл Дава и порадовать возлюбленную — подарил ей кольцо с бриллиантами за 300 тысяч рублей.

И наверняка уже многие слышали о последнем большом приобретении блогера — автомобиле BMW X6 M III (F96) в эксклюзивной комплектации Competition, который Давид показал в совместном клипе с рэпером Серегой. Ролик был долгожданным не только для фанатов Манукяна, но и для самого блогера: Серега задержал выход трека и видео на несколько дней. Исполнителю хита «Черный бумер» не нравилось, что релиз песни выйдет без него. В итоге, и на обложке Серега засветился, и в клипе Давы снялся.