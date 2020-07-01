Правительство Турции намерено продлить выплаты по зарплате в связи с коронавирусом ещё на месяц

В ходе выступления после заседания правительства, Эрдоган сказал, что денежная помощь семьям с низкими доходами также будет продлена на месяц. Президент отметил, что в рамках этих двух программ на сегодняшний день было выделено 18 млрд лир (2,6 млрд долларов), указывает агентство Reuters.

Так называемая кратковременная оплата труда, которая частично покрывает заработную плату официально работающих работников, у которых сокращены часы работы, продлится до июля. Данное постановление правительства вступило в силу в марте вскоре после того, как в Турции был выявлен первый случай заболевания COVID-19.

Вместе с тем некоторые чиновники в сфере туризма и других секторах заявили, что систему нужно продлить ещё на три месяца.