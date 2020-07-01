Названа популярная ягода, которая может вызывать бесплодие и рак

Первое место в антирейтинге заняла клубника. Казалось бы, что опасного может быть в этой всеми любимой ягоде? Ответ прост – пестициды, содержание которых порою доходит до отметки 70%. Практически все образцы клубники содержали в себе вредные вещества, негативно сказывающиеся на состоянии и работе организма.

Согласно комментариям специалистов, пестициды в больших количествах вполне могут стать причиной бесплодия, диабета, болезни Паркинсона, ожирения и даже онкологии.

Разумеется, пестициды содержатся и в других ягодах, овощах и фруктах, в том числе в грушах, винограде, томатах, картофеле и т. д. Однако, как показало исследование, именно в клубнике их концентрация зашкаливает.

Чтобы не подвергать организм опасности, лучше ограничиться малым количеством клубники в сезон или высадить свои кустики, которые при правильном уходе будут хорошо плодоносить.

Если отбросить покупные ягоды, то от клубники одна польза: она очищает организм и обновляет состав крови. Ягоды увеличивают число красных кровяных телец, оказывают антибактериальное противовоспалительное действие, улучшают пищеварение, способствуют выработке гормона радости, укрепляют ткани и сосуды и улучшают работу сердца. Противопоказания имеются, но они больше сводятся к индивидуальной непереносимости, расстройствам ЖКТ и язвенной болезни.

Таким образом, чтобы уберечь себя, лучше выращивать клубнику самостоятельно или хотя бы ограничить употребление ягоды из магазинов. На рынках тоже нередко продают товар низкого качества, поэтому нужно тщательно выбирать.