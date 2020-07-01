Названа популярная ягода, которая может вызывать бесплодие и рак

Американские специалисты из Environmental Working Group проанализировали 36 тыс. образцов 48 фруктов и ягод и составили список самых опасных. Приведенная информация актуальна только для покупных продуктов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первое место в антирейтинге заняла клубника. Казалось бы, что опасного может быть в этой всеми любимой ягоде? Ответ прост – пестициды, содержание которых порою доходит до отметки 70%. Практически все образцы клубники содержали в себе вредные вещества, негативно сказывающиеся на состоянии и работе организма.Согласно комментариям специалистов, пестициды в больших количествах вполне могут стать причиной бесплодия, диабета, болезни Паркинсона, ожирения и даже онкологии. Разумеется, пестициды содержатся и в других ягодах, овощах и фруктах, в том числе в грушах, винограде, томатах, картофеле и т. д. Однако, как показало исследование, именно в клубнике их концентрация зашкаливает.Чтобы не подвергать организм опасности, лучше ограничиться малым количеством клубники в сезон или высадить свои кустики, которые при правильном уходе будут хорошо плодоносить.Если отбросить покупные ягоды, то от клубники одна польза: она очищает организм и обновляет состав крови. Ягоды увеличивают число красных кровяных телец, оказывают антибактериальное противовоспалительное действие, улучшают пищеварение, способствуют выработке гормона радости, укрепляют ткани и сосуды и улучшают работу сердца. Противопоказания имеются, но они больше сводятся к индивидуальной непереносимости, расстройствам ЖКТ и язвенной болезни.Таким образом, чтобы уберечь себя, лучше выращивать клубнику самостоятельно или хотя бы ограничить употребление ягоды из магазинов. На рынках тоже нередко продают товар низкого качества, поэтому нужно тщательно выбирать.